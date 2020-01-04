Cameron Diaz anne oldu!

2015 yılında Benji Madden ile evlenen Hollywood'un yıldızlarından Cameron Diaz, uzun süredir özel hayatını paylaşmayı tercih etmiyordu. Diaz, 2014 yılında ise bir dergiye verdiği röportajda anne olmak için çok hevesli olmadığını belirtmişti.

Eşiyle birlikte bir yazı paylaşan Diaz, 29 Aralık Cuma günü kızlarını kucaklarını aldıklarını müjdeledi. Bebeğine Raddix adını koyan çift, Raddix'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacaklarını ve bu konuda daha fazla açıklama yapmayacaklarını yazdı.



İşte Diaz ve Madden'ın paylaşımı:







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