Cem Seymen ve İsmail Umut Arabacı CNN Türk'teki görevlerinden istifa etti

CNN Türk'te sabah saatlerinde yayınlanan 'A'dan Z'ye' programının sunucusu Cem Seymen, kişisel Instagram hesabında kendi isteğiyle bu görevden ayrıldığını duyurdu.

CNN Türk'te yayınlanan 'A'dan Z'ye' programının sunucusu Cem Seymen, "Ben burada sayamayacağım kadar çok sebeple haberin içinde olmak istemedim" diyerek kendi isteğiyle bu görevi bıraktığını açıkladı.

Seymen paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili dostlarım. Sabah başladığım A’dan Z’ye haber programımı kendime göre önemli gördüğüm sebeplerle ve tamamen kendi isteğimle bıraktım. Yönetimle görüştüm ve dostluk çerçevesi içinde isteğimi anlayışla karşıladılar.

Ekip olarak çok uğraştık, iyi niyetle çok gayret gösterdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma minnettarım. Program iyice oturmaya başlamıştı ve ratingler de iyi gidiyordu. Ben burada sayamayacağım kadar çok sebeple haberin içinde olmak istemedim. Lütfen bana kızmayın. Anlayışınızı rica ederim. CNN Türk’e bana verdiği fırsat için de teşekkürü borç bilirim. Son yayınım Cuma günü olacak. 4 gün daha beraberiz. Yolumuz açık olsun."

Gazeteciler.com'da yer alan habere göre, muhabir İsmail Umut Arabacı görevinden istifa etti. Arabacı 1 Ocak itibari ile kanalla yollarını ayırıyor.