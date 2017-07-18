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Cem Yılmaz sosyal medyaya veda etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı bıraktığını açıkladı.

Cem Yılmaz sosyal medyaya veda etti

Cem Yılmaz'ın ardından Arif V 216'daki rol arkadaşı Ozan Güven de sosyal medya hesabını kullanmayı bırakacağını açıkladı. 

Yılmaz ile Güven, "G.O.R.A", "A.R.O.G" ve "Yahşi Batı" gibi çok sayıda yapımda birlikte rol almıştı. İkilinin, özel hayatlarında da çok yakın arkadaş olduğu biliniyor. 



Twitter'da 12.8 milyon takipçisi olan Cem Yılmaz, paylaşımlarına yapılan yorumlardan rahatsız olduğunu belirterek "Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize tevsiye ederim" demişti.

Yılmaz'ın ardından Güven de, kişisel Twitter hesabında yaptığı son paylaşımda, "Ne yazsan olmuyor. En iyisi kullanmamak. Elveda Twitter" ifadesini kullandı. 

Etiketler; #twitter #cem yılmaz
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