Çember dizisi konusu ve oyuncuları... Çember kaç bölüm? Bu akşam Star'da ekranlara gelecek olan Çember dizisinin tüm bölümleri nereden izlenir? 

Dizi film tarzında 2017 senesinde çekilen 10 bölümlük Çember, yayınlandığı zaman seyirciler tarafından oldukça ilgi görmüştü. Polisiye dizide, suçlu profil uzmanı olan Başkomiser Barış'ın ekibi, delilleri toplayıp, suçlulara ulaşıyor.

Şu an tüm bölümleri puhutv'de yayınlanan Çember bu akşam bir bölümüyle Star TV'de yayınlanacak.

OYUNCU KADROSU

Barış Bağcı(Başkomiser Barış), Serhat Kılıç(Komiser Adem), Pelin Akil Altan(Komiser Yardımcısı Ayşe), Anıl Altan(Komiser Yardımcısı Volkan)

Ayrıca dizi filmin her bölümüne birçok konuk oyuncu katılıyor.

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