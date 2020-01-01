Cemre, Reyhan ve Emir'e ne yapacak? Yemin 152. bölüm izle... Yemin dizisi 153. bölüm fragman izle... Yemin dizisi 153. bölüm neler olacak?
Kanal 7'nin hafta içi her akşam ekranlara gelen Yemin dizisi bu akşam 153. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. 153. bölüm fragmanı yayınlandı... 153. bölümde neler yaşanacak? Reyhan ve Emir'i uzaktan izleyen Cemre'nin yeni planı ne olacak? Yemin 152. bölüm tamamını izle
MEDYA 01.01.2020, 13:44
Bu akşam 153. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide Yemin dizisinde bugün Reyhan Suna’yla ilgili güzel bir sürpriz hazırlar. Narin ise Kemal’le birlikte geçireceği son günlerin üzüntüsünü yaşar.
Emir’e kardeşiyle ilgili güzel bir sürpriz hazırlayan Reyhan evde bayram havasına sebep olur ama bir tehlike adım adım yaklaşmaktadır. Kemal, Narin’in uygularını öğrenmenin peşindeyken Narin bugünlerin beraber geçirdikleri son günler olduğunun bilincindedir. Olan bitenden habersiz Kemal, Narin’in sakladığı bilgiye ulaşacak mı?
YEMİN 153. BÖLÜM FRAGMAN
YEMİN 152. BÖLÜM İZLE
ulusal.com.tr
9°
parçalı bulutlu
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