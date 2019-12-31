Ceren, Şeniz'i hiç acımadan zehirledi! Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul 25. bölüm özet

Pazartesi günleri Kanal D'de ekranlara gelen Zalim İstanbul dün akşam 25. bölümüyle ekran karşısındaydı. Dizinin 26. yeni bölümü 13 Ocak'ta yayınlanacak. Dizi yeni yıl arası olarak 2 haftalık araya giriyor. Dizinin yeni fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.



25. BÖLÜM ÖZET



Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döner. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalanacaktır.

Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıpranmıştır. Cenk’in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçer.

Ancak Agah bir adım öndedir ve kamera kaydını izlemiştir. Nedim’in de kaydı izlediğini ve sustuğunu öğrenmesi ise Cemre için artık son damla olur.

Ceren’in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim’dir. Nedim Ceren’in uzattığı ele şüphe ile yaklaşır.

Agah öğrendiklerinin şokunu atlatamadan köşkü alt üst edecek sırra doğru ilerliyordur.





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