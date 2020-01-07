Ceren Yılmaz kimdir? 

3 Haziran 1991 yılı Samsun doğumludur. Yılmaz, 173 boyunda 52 kilodur.

İlk olarak Alabora yarışma programıyla televizyon dünyasına adım attı. 2012 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı fakat derece alamadı. 2013 yılında Yağmurdan Kaçarken adlı diziyle oyunculuğa başladı. Daha sonra, Filinta Bir Osmanlı polisiyesi dizisinde Hatice karakterini canlandırdı.

Şimdi ise FOX TV'de yayın hayatına başlayacak olan Zümrüdüanka dizisinin başrolünde Zümrüt karakterine hayat verecek.

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