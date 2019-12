CNN Türk Beste Uyanık Kapukaya'yı işten çıkarttı

Termik santralleri hakkında sunduğu bir haberde, termik santrali filtrelerinin maliyeti yüksek, açıklamasında bulunarak, termik santrallerin filtre takmamasına gerekçe sunmuştu. Bu yayından sonra aldığı tepkileri, yanlış anlaşıldığını söyleyerek cevaplamıştı. Sonraki yayınında söylediği cümlelerin tamamını paylaşarak, kesilen sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Uyanık, Günün Ekonomisi programında termik santrallerin baca filtresi takıldığı durumda oluşacak 10 günlük maliyet hesaplamasını böyle savunmuştu.

Uyanık bu tepkilerin ardından 29 Kasım'da izne çıkarılmıştı. Bugün ise işten çıkarıldığı konuşuluyor.

BESTE UYANIK KAPUKAYA KİMDİR?

6 Mart 1987 doğumludur. İlköğretimden lise sona kadar Nişantaşı Işık Okulları'nda okudu. New York’ta Parsons School of Design’a gitti. 2 sene moda eğitimi aldıktan sonra New York University’de Medya, Grafik Tasarımı ve Ekonomi bölümlerini bitirdi. Yüksek lisansını da New York’ta bulunan Pace University’de Görsel İletişim ve Medya Sanatları üzerine yaptı. 2010’da bitirdiği yüksek lisans sonrası New York Film Academy’de oyunculuk eğitimi aldı.

New York’ta Amerika’nın önde gelen dergi ve televizyon kanallarında editörlük yaptı. Dünyaca ünlü organizatör Preston Bailey’nin internet ve televizyondan sorumlu editörü olarak çalıştı. 2012 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapan Beste Uyanık, Dialog Eğitim Merkezi’nde spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi aldı.

Yurtdışında 7 yıl boyunca Lime Rock Park Nascar Araba Yarış Merkezi’nde lisanslı ralli pilotu olarak 100’den fazla araba yarışına katıldı. Beste Uyanık, CNN Türk kanalında, pazar günleri ekrana gelen Özel Sektör programını sundu ve Ekonomi Servisi’nde haber yaptı.

