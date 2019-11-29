CNN Türk Gece Görüşü sunucusu Hande Fırat'ın sağlık durumu nasıl? Rahatsızlanan Hande Fırat hastanede mi?

CNN Türk Gece Görüşü programı canlı yayınında sunucu Hande Fırat rahatsızlanmıştı.

Program Fırat'ın rahatsızlığı sebebiyle yarıda sona erdirildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Canlı yayında rahatsızlanan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sağlık durumu hakkında hekimlerinden bilgi aldık. Çarpıntı nedeniyle fenalaşan Fırat’ın durumu iyi ve bulguları normal seviyede. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." bilgisini paylaştı.

PROGRAM KONUĞU AVŞAR'DAN AÇIKLAMA

Program konuklarından Avukat Ömer Lütfü Avşar da "CnnTürk yayını tartışma nedeniyle kesmedi, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi.Şuanda da durumu iyi, kendisine tekrar gecmis olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımı yaptı.

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