Çocuk dizisinin yeni bölümü ne zaman? Çocuk 16. bölüm fragmanı izle...
Star ekranlarının sevilen dizisi Çocuk'un yeni bölüm tarihi belli oldu. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizinin yayın tarihi ne zaman?
MEDYA 09.01.2020, 17:31
Her salı Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşan Çocuk dizisi, yeni yıl reklam anlaşmaları nedeniyle ekranlara 2 haftalık ara verdi. Çocuk dizisinin yeni bölümü 14 Ocak Salı günü yayınlanacak.
Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran ve Serhat Teoman'ın paylaştığı dizinin 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Akça, Efe'nin velayetini istemediğini söyleyerek Hasan'ı şoka uğratır.
ÇOCUK 16. BÖLÜM FRAGMAN
ÇOCUK OYUNCU KADROSU
Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün, Mehmet Emin Güney
5°
parçalı bulutlu
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