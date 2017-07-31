Kanal D’de yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide bir skandal yaşandı. Dizideki kitaplıkta FETÖ'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya açılan Türk Okulları" isimli kitap izleyicilere gösterildi. Dizinin yapımcısı Birol Güven yaptığı açıklamayla özür diledi

Kanal D’de yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide bir skandal yaşandı. Dizideki kitaplıkta FETÖ'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya açılan Türk Okulları" isimli kitap izleyicilere gösterildi. Kaynak Holding’e bağlı Ufuk Yayınları’ndan çıkan kitabın tanıtımının bir dizide yapılması sosyal medyada tepki topladı.



Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dizide kullanılan bir kitaplıkta Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafındaki detay dikkat çekti.



Rafta 'Barış Köprüleri' adlı kitabın yer aldığı göze çarptı. Bu kitabın terör örgütü FETÖ'nün dünya ülkelerindeki yapılanmalarının en önemli basamağının anlatıldığı 'Barış Köprüleri' adlı kitap olduğu yorumları yapıldı.



YAPIMCI BİROL GÜVEN'DEN AÇIKLAMA



Dizinin yapımcısı Birol Güven yaptığı açıklamayla özür diledi.



Güven'in açıklaması şu şekilde:



30 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde rafta duran bir kitap kamuoyumuzun dikkatini ve tepkisini çekmiştir.



Sözkonusu kitap ile ilgili olarak, dekor ve aksesuarlardan sorumlu sanat yönetmenimizin savunması alınmıştır.



Sanat yönetmenimiz savunmasında “Kitabı okumadığını, içeriğini bilmediğini, konusu hakkında hiç bir fikri olmadığını, tamamen aksesuar amaçlı kullandığını ve kendisinin herhangi bir kötü niyetinin olmadığını” belirtmiştir. Kitabın içeriğine haberler çıktıktan sonra vakıf olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu belirtmiştir.



Aynı üzüntüyü yapımcı olarak ben ve tüm Çocuklar Duymasın ekibinin yaşadığını özellikle belirtmek isterim ve hepimizin dikkatinden kaçan bu talihsizlikten ötürü tüm ekibimiz adına, başta şehit aileleri olmak üzere herkesten özür dilerim.



ulusal.com.tr