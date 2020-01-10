Çukur 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi Çukur, Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni olmaya devam ediyor.

Yeni yılda reklam anlaşmaları için diziler belirli sürelerle araya girdiler. Çukur ise bu ara nedeniyle bu akşam yayınlanamayacak. Dizinin yeni bölümü ise 13 Ocak Pazartesi günü sevenleriyle buluşacak.

Çukur'un 16. bölüm yeni fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak. 15. bölümde Nejat İşler'in de kadroya katılımıyla seyircilerde heyecan doruklara çıkmıştı.

ÇUKUR 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE







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