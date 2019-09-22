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Çukur 3. Sezon 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Çukur'da bu hafta neler olacak? Çukur'a yeni katılan isimler

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 3. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Çukur 3. Sezon 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Çukur'da bu hafta neler olacak? Çukur'a yeni katılan isimler

Çukur’un ekibine yeni sezonda ünlü isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan dizinin kadrosuna usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı.

Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon Aliço’nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı.

Dizinin 3. sezon 2. yeni bölümünde Nur Sürer, Fadik karekteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Meral Çetinkaya ise Makbule karakterine hayat verecek.

 Damla Sönmez, Efsun karakteriyle dizinin kadrosuna katılan isimlerden biri oldu.

Hazal Subaşı ise yeni sezonda Nehir karakterine hayat veriyor.



 

Etiketler; #çukur #show tv
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