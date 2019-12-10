Çukur'da Kemal ölecek mi? Kemal'in vurulduğu sahne

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin son bölümünde yaşananlar şöyle;

Yamaç tam Timsah'ın hedefi olacakken gizemli bir isim Yamaç'ı kurtarıyor.

Çukur'a kardeşini almak için giden Azer Kurtuluş karşısında Çukur'un kızlarını bulur. Ters tepkiyle karşılanan Azer sinirle Çukur'dan ayrılır.

Azer'in eline düşen Kemal yediği dayaklar sonrası kötü olur.

Azer'in adamını alan Yamaç takas teklifinde bulunur ve Azer'in adamı Kadir ile Kemal takas edilir.

Saadet Vartolu Sadettin'den ayrılma kararı alır ve annesine Vatolu'yu boşayacağını söyler.

Vartolu'yla Yamaç'ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatır.

Azer'e baskına giden Yamaç hiç beklemediği bir anda Azer'i karşısında görür. Yamaç'a silahını doğrultan Azer iki el ateş eder.

Yamaç'ı korumak için merminin önüne atlayan Kemal vurulur ve Yamaç'ın kollarında yere yığılır.

Kemal'in ölüp ölmediği sorusu dizinin haftaya ekrana gelecek bölümüde belli olacak.