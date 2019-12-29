Çukur'da Nejat İşler sürprizi! 3. Sezon 15. Bölüm fragman izle
Show TV'de ekrana gelen Çukur'un 3. Sezon 15. Bölüm fragmanı yayınlandı. Ünlü oyuncu Nejat İşler Çukur'da Çağatay Erdenet rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak
MEDYA 29.12.2019, 17:47 29.12.2019, 18:42
Masum'u karşısına alan Yamaç, "Neistiyorsun benden diye soruyor." Masum, "beni affedebilecek misin" diye soruyor.
Yamaç'la konuşan Efsun, "başına nasıl bir bela aldığının farkında değilsin" diyor.
Efsun, "sadece kendini değil beni de tehlikeye atıyorsun" diye sesleniyor.
Azer'in İstanbul ekibini toplayan Yamaç Koçovalı elini öptürüyor.
Yayınlanan fragmana göre, ünlü oyuncu Nejat İler de Çukur'un kadrosuna dahil oluyor.
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