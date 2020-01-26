Çukur'da Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur 17. bölüm özeti (Çukur 84. bölümde neler oldu)

Show TV'de ekrana gelen Çukur'un 17. bölümünde Yamaç öldü mü, Yamaç diziye veda mı etti?

İşte Çukur'un 3. Sezon 17. bölüm özeti

Yücel ve Çağatay Erdenet, Yamaç'ın tuzağa düşmesini bir film edasıyla birlikte izliyorlar. Yücel Çukur'un aslında bir bataklık olduğunu, Çağatay'ın işi biter bitmez Çukur'dan uzaklaşması gerektiğini söylüyor. Çukur'a zaten bir elini verdiğini belirten Yücel, Çağatay'dan Çukur'u kendisine bırakması tavsiyesini veriyor.

Yamaç sahte altınları Çağatay Erdenet'in evine götürüyor. Altınları getirmesi için görevlendirdiği Şenol ve Murtaza ise gerçek altınların bulunduğu yerde bekliyorlar. Murtaza'nın ihanetinden şüphelenen Şenol'un korkuları gerçek çıkıyor. Çağatay'ın adamları gelerek gerçek altınları alırken, Murtaza ise Şenol'u öldürüyor.

Çağatay Erdenet Yamaç'a bir tuzak kuruyor.

Yamaç ormanın içinde Çağatay Erdenet'in deposuna gidiyor.

Orada bekleyen Mahsun, Yamaç'ın ensesine vurup bayıldıyor ve arabaya bindiriyor.

Arabayı hareket ettiren mahsun havaya iki el ateş ediyor.

Dışarıya çıkan araba Çağatay Erdenet'in adamları tarafından kurşun yağmuruna tutuluyor.

Mahsun daha sonra arabaya el bombası atıyor ve araç patlamasının ardından yanıyor.

Yamaç'ı takip eden Vartolu Sadettin ve Medet o anları uzaktan izliyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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