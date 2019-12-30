Çukur'dan Nejat İşler'li tanıtım!
Çukur'un yeni yayınlanan fragmanında Nejat İşler'in Çukur'un kadrosuna dahil olduğu görüldü. Nejat İşler'in bulunduğu iki fragman yayınlayan Çukur'da Nejat İşler'in rolü ne olacak?
MEDYA 30.12.2019, 16:25
Çağatay karakteriyle Çukur'un kadrosuna dahil olan Nejat İşler'in uzun diyaloglu ilk fragmanı yayınlandı.
Fragmanda Yamaç'ı tehdit eden Çağatay, Yamaç'a göz dağı vermek için önünde bir patlama düzenliyor.
"Savaşı bitirmişsiniz. Artık İstanbul'un kralı benim diyormuşsunuz. Bu yaptıklarınızla artık yeni bir dünyanın içerisindesiniz biliyor musunuz? Hani bizim dünyamızda kalmak, ayakta kalmak öyle kolay değildir" diyerek yeni düşmanın kim olacağı sinyalini veriyor.
FRAGMAN
ulusal.com.tr
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