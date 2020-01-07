Çukur dizisi neden yayınlanmadı? Çukur dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Çukur 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, yeni yılda ara veren diziler arasına girdi. Ocak ayının ilk iki haftası yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yayın tarihi ne zaman?
MEDYA 07.01.2020, 01:01 07.01.2020, 01:03
Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi Çukur, Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni olmaya devam ediyor.
Yeni yılda reklam anlaşmaları için diziler belirli sürelerle araya girdiler. Çukur ise bu ara nedeniyle bu akşam yayınlanamayacak. Dizinin yeni bölümü ise 13 Ocak Pazartesi günü sevenleriyle buluşacak.
Çukur'un 16. bölüm yeni fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak. 15. bölümde Nejat İşler'in de kadroya katılımıyla seyircilerde heyecan doruklara çıkmıştı.
ulusal.com.tr
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