Çukur dizisinde Kemal ölüyor mu? Kemal öldü mü? Yamaç'ı kurtardı ama...

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin yeni fragmanı yayınlandı.

Azer Kurtuluş Yamaç ile karşı karşıya geliyor ve silahını Yamaç'a doğrultuyor. Tam ateş sesi duyulduğunda Kemal'in Yamaç'ın önüne siper olduğu görülüyor.

Kemal'in ölüp ölmediği ise dizinin ekrana gelecek bölümünde belli olacak.

Yeni fragman şöyle;

Yamaç'ı gören Azer Kurtuluş "Yamaç" diye sesleniyor ve silahı doğrultuyor. Şaşkınlık içinde kalan Yamaç elindeki silahları yere atıyor.

Azer Yamaç'a iki el ateş ediyor. Yamaç'ın önüne siper olan Kemal vuruluyor.

Kemal'i kollarına alan Yamaç gözyaşlarına boğuluyor.

Yamaç'ın kollarında yere kapanan Kemal, "Tek miyiz, can mıyız" diyor ve Yamaç ile ellerindeki Çukur sembollerini birleştiriyor.