Çukur setinde aşk! Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu birlikte mi? Hazal Subaşı kimdir? 

Çukur dizisine bu sezon katılan Hazal Subaşı ile Çukur dizisinin renkli karakteri Rıza Kocaoğlu dün gece Cihangir sokaklarında birlikte yakalandı. Sabaha karşı 6.10'da Cihangir'de Günaydın muhabirlerine yakalanan çift, kameraları görünce hızla uzaklaştı.

Hazal Subaşı daha önce Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ile dans ettiği sahneyle gündeme gelmişti.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 23 yaşındaki oyuncu, Miss Turkey 2015'te üçüncü oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi görmektedir. Adını Sen Koy dizisiyle ekranlara adım atan Subaşı daha sonra Bir Umut Yeter adlı dizide oynamıştır. Dizinin final yapmasıyla TRT 1'in Halka dizisinde rol alan Subaşı şu an Çukur dizisinde oynamaktadır.

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