Çukur'un 3. Sezon 13. Bölümünde neler oldu? Cumali Koçovalı öldü mü? (Çukur 80. bölüm özeti)

Çukur'da Kemal'in Azer tarafından öldürülmesi sonrası Yamaç sinir küpüne döner. Azer'in evini basan Yamaç, Azer'in kardeşi Kadir'i ve adamlarını öldürür.

Çukur'un en sevilenlerinden biri olan Kemal'in ölümü tüm mahalleliyi derinden etkiledi. Aynı şekilde Kurtuluş ailesi de kardeşini Kadir'ini kaybetmişti. İki taraf da cenazelerini kaldırmak için buluştu. Çukur, İdris Koçovalı'nın "aile her şeydir" sözünü yeniden hatırlayarak yine bir araya geldi ve tek yumruk oldu.

Kemal'in ölüm haberi hastane önünde bekleyen Çukur halkını yasa boğdu. Ferhat, Azer'i takip ettiğini ve yerini bildiğini Yamaç'a söyleyince Yamaç, Kemal'in intikamını almak için harekete geçti. Azer'in bulunduğu eve giden Yamaç, kapıdaki adamları etkisiz hale getirdikten sonra Azer'in kardeşi Kadir'i öldürdü. Yamaç hepsini bitireceğini söyleyerek oradan ayrıldı.

Olayların ardından İstanbul'un önde gelenlerini toplayan Azer intikam planları yapar. Azer "Çukur sizin, Yamaç benim" der.

Azer, yaşadığı kaybın üzerine İstanbul'un önde gelenlerini bir kez daha topladı ve Çukur'a karşı birlik olmaya ikna etti. Toplantıda bulunan Afgan Reşit Feyzullah, duyduklarını aktarmak için Çukur'a geldi. Yamaç'a Azeri'in söylediklerini anlatan Feyzullah, her türlü yardıma açık olduğunu söyledi.

Vartolu Saadettin ve Medet, İdris Koçovalı'nın katilini bildiğini söyleyen Ziya'nın peşinden Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Berlin'de yolunu bulmak için Türkçe konuştuğunu duydukları bir gencin peşine takılan ikili, Berlin'in Türk mahallesi Kruezberg'e ulaştı.

Fadik, Sultan ile konuşmak için Koçovalılar'ın evine geldi. Oğullarının başlattığı bu savaşı durdurmaları gerektiğini anlatan Fadik, "eğer birinden biri durmazsa, hepimiz için felaket olacak dedi.

Mahallenin meyhanesinde toplanan Koçovalılar, Kemal'i andılar. Birlikte içki içip Kemal ile geçirdikleri anıları anımsayan Koçovalılar'ın her birinin gözleri doldu. Aliço, Kemal ve İdris Koçovalı'nın fotoğraflarını baş köşeye koydu.

Nehir, Yamaç'ı görmek için Aliço'nun kulübesine geldi. Burada kendisini hiç arayıp sormadığı için veryansın eden Nehir, Kemal'in haberini alınca pişman oldu. Sonrasında Yamaç'a onu özlediğini söyledi.

Nehir, zar zor yakaladığı Yamaç'ı bırakmak istemiyor. Bir mekana girip eğlenen ikili sarhoş oldu. Yamaç, şarkı söylemek için sahneye çıktı fakat mekandakilerle kavga etti. Nehir, Yamaç'ı dışarı çıkarttı ve ikili romantik anlar yaşadı.

Berlin'e Ziya'yı bulmaya giden Vartolu, amacına ulaştı. Ziya'yı sorguya çeken Vartolu, görüntülerin olduğu hafıza kartının Hans Zimmerman isminde tehlikeli bir adamda olduğunu öğrendi. Zimmerman Vartolu'dan, görüntüler karşılığında bir paketi Berlin dışına çıkartmasını istedi.

Yamaç'ı arayan Azer Kurtuluş, "Kafana sıkacak kadar yakınım, ama yapmayacağım. Onun yerine gözünün önünde kardeşini kaybetmek neymiş öğreteceğim Ben senin sayende öğrendim, sen de öğreneceksin" dedi. Azer Kurtuluş'un adamları Cumali ve Selim'i kurşun yağmuruna tuttuk.Yamaç "Abi" diyerek Cumali'nin yanına koştu. "Cumali Koçovalı öldü mü?" sorusunun yanıtı gelecek bölümde belli olacak.