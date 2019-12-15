Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'un Kemal'i diziye veda mı ediyor? Çukur 3. sezon 13. bölüm 2. fragman izle

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un yeni bölümünde tanıtımında mahallerden tabut içinde çıkarılan cenaze dikkat çekiyor.

Cenazenin en önünde Metin'in yürümesi Kemal'in öldüğünü gösteriyor.

Yaşanan olayların ardından Yamaç'ı karşısına alan Emmi, "Olum eğer böyle gidersen abilerin, kardeşlerin sevdiğin herkesi kaybedeceksin. Şimdi durdun durdun durmadın olacakların önüne geçemezsin." diyor.

Timsah'ın "bu gece başlıyorlar" sözünün ardından çatışmalar başlıyor.

Çok sinirlenen Cumali "ne yapacağız , oturacağız heriflerin bizim ensemize binmelerini mi bekleyeceğiz" diyor.

Sultan'ın evine giden Azer'in annesi "birinden biri durmasa bunun sonu hepimiz için felaket olacak" diyor.