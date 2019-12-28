Cumali'yi bekleyen sürpriz! Çukur 3. Sezon 15. Bölüm son fragman izle

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 3. Sezon 15. Bölüm son fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragman şöyle;

Saadet'i karşısına alan Yamaç, "Senin sevdiğin adam olmaya çalışıyor. Senin için, İdris için iyileşmesi lazım. Bunun da tek bir yolu var babasını öldüren adamı bulacak. Hesabını kesecek" diyor.

Hastaneye Cumali'nin yanına gelen Sultan, "o zaman herkes eve Saadet hadi, Akın sen de" diyor.

Annesine seslenen Yamaç, "Akın o eve girmeyecek" diye sesleniyor.

Sultan ise "hayrola beyim, girmediğin evin kurallarını mı koyar oldun" diye tepki gösteriyor.

Cumali'nin hastanedeki odasını basan Polis, "Cumali Koçovalı, bitti artık" diyor.