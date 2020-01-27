Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı personel alımı yapacağını açıkladı! Uzman yardımcılığı sınavı nasıl yapılacak? Şartlar neler? 

Bu kadroya başvurular 13-31 Ocak arasında alınacak.

İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 30 (otuz) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9'uncu derece kadrolara yapılacaktır. Sınavın tüm aşamaları Ankara'da yapılacaktır. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği"nde yer almaktadır. Yönetmeliğe Başkanlık resmi internet sitesi (www.iletisim.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür.



SINAVA KATILMA ŞARTLARI NE?



(1) Sınava başvurabilmek için;



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 01/01/2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren

- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden (10 kişi)

- İletişim fakültelerinden (10 kişi)

- Mühendislik fakültelerinden (bilgisayar, yazılım, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme bölümleri – 5 kişi) veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümleri– 5 kişi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar "ön eleme yazılı yarışma" sınavına davet edilecektir.



(3) İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümlerden de alım yapılabilecektir.



(4) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık (www.iletisim.gov.tr) resmi internet sitesinden ilan edilecektir.



(5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere de yer verilecektir.



BAŞVURU ŞEKLİ NE? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?



(1) Sınav başvurusu 13 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden yapılacaktır.



(2) Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 90 (doksan) TL'dir.



(3) Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenmeyecektir.



(4) Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü¨ kimlik doğrulamasında önemli rol oynayacak fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.



(5) Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-1) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.



(6) Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Aday, başvuru süresi dolduktan sonra, sınav başvuru esnasında beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapamayacaktır.



SINAV NASIL OLACAK?



(1) Sınav; ön eleme yazılısı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılısı ve sözlü olmak üzere üç aşamada yapılacaktır.



(2) Ön eleme sınavı:

Çoktan seçmeli olup aşağıdaki konuları kapsayacaktır.

• Genel Yetenek (30 soru)

• Genel Kültür (40 soru)

- Tarih, coğrafya, hukuk temel kavramları, uluslararası kuruluşlar, Türkiye ve dünya ile ilgili genel kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konular (15 soru)

- Mevzuat (10 soru)

. Temel Hak ve Özgürlükler

. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

. 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kararnamesi

- İletişim Teorileri (10 soru)

- Sosyolojiye Giriş, Türk Siyasal Hayatı (5 soru)

• Yabancı Dil (30 soru)