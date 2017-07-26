Cumhuriyet Gazetesi çalışanı 19 kişinin yargılandığı dava 3'üncü gününde. Duruşmada Gazetenin köşe yazarı Hakan Kara, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ve Ahmet Şık savunma yaptı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Cumhuriyet gazetesi davasının 3. gününde sanık savunmaları ile devam etti.



Cumhuriyet Gazetesi yönetcisi ve çalışanı 19 kişini yargılandığı davada Gazetenin köşe yazarı Hakan Kara, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ve Ahmet Şık savunma yaptı.



Üçüncü duruşmanın ilk savunmasını yapan Hakan Kara, FETÖ ile bağlıntıları olduğuna ilişkin suçlamaları reddetti. 34 yıldır Cumhuriyet'te çalıştığını 2 bini aşkın haber, röportaj, söyleşi ve köşe yazısına imza attığını anlatan Kara, "Bunların arasında FETÖ'yü öven tek bir yazı yok." dedi.



Kara'nın ardından Turhan Günay'da iddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek savumasına başladı. Günay ve Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ arasındaki ilginç diyolog davanın öne çıkanlarından oldu.



Günay'a, daha iyi bir anlatım beklediğini söyleyen Mahkeme Başkanı Dağ'a "Annemin ölüm tarihini bilmiyoruz. Savcıya teşekkür ediyorum iddianamede annemin ölüm kaydı var" diye yanıt verdi.



2'si firari, 12'si tutuklu toplam 19 sanık FETÖ/PDY, DHKP-C ve PKK/KCK gibi terör örgütlerine yardım etmekle suçlanıyor. Haklarında 7,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Kara ve Günay'ın hemen arkasında Ahmet Şık'ın savunmasına geçildi. Şık, iddianamedeki suçlamalara yanıt verdi. Şık, "Bekir Bozdağ, yargının Gülen cemaatine teslim edilmesinin baş sorumlularından birisidir. Biz FETÖ sebebiyle hapsedilmişken Bekir Bozdağ geçen haftaya kadar adalet bakanıydı.Kendi yaptığı atamaların ihraçlarını yönetiyordu" ifadelerini kullandı.



Cuma günü ara kararın açıklamasının beklendiği davada bugünkilerle birlikte 9 kişi kişi savunmasını tamamladı.





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