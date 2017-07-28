Cumhuriyet gazetesi yönetici, yazar ve çizerlerinin yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı. 5 sanığın tahliyesinin talep eden savcı, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara, Kemal Aydoğdu, Ahmet Şık'ın tutukluluk halinin davAmı istedi. Mahkeme mütalayı görüşmek üzere duruşmaya ara verdi.

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İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Cumhuriyet Gazetesi Davasının 5'inci duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. 5 kişi için tahliye, 7 kişi içinde tutukluluk halinin devamı istendi.



Gazeteciler Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Musa Kart'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 17 kişi kişi savunmalarını tamamladı. Haklarındaki iddiaları reddeden sanıklar, beraatlarını istedi.



Duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı da Musa Kart, Güray Öz, Bülent Utku, Turhan Günay ve Mustafa Kemal Güngör'ün tahliyesini talep etti.



Savcı, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara, Kemal Aydoğdu, Ahmet Şık için tutukluluğunun devamını istedi. Savcı ayrıca , gazeteci Ahmet Şık'ın savunmasında kullandığı ifadeler için suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, ara kararı görüşmek üzere duruşmaya ara verdi.





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