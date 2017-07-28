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Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanık tahliye edildi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki soruşturma sonucu 19 sanık hakkında açılan davada, 7 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanık tahliye edildi
"Cumhuriyet Gazetesi Davası" nda mahkemenin oy birliğiyle tahliye ettiği 7 isim : Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay.
Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, Musa Kart ile Turhan Günay'ın tahliyelerini talep etti. 

 Akın Atalay, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Hakan Karasinir, Önder Çelik ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise  tutukluluk halinin devamı talep etti. Savcı, Ahmet Şık'ın ise duruşmada yaptığı savunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Kaynak: DHA
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