Dağ 2 filminin konusu ne? Dağ 2'nin oyuncu kadrosunda kimler var? Dağ 2 filmi nerelerde çekildi?

Dağ 2, yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar’ın yaptığı 2016 yapımı aksiyon, savaş ve dram filmidir. 2012'de vizyona giren Dağ filminin devamıdır. 2016 yılında gösterime girmiştir.

Dağ filminden altı sene sonra başlayan filmde, iki can dostu Oğuz ve Bekir, ilk saha görevlerinde Irak'ta barbarlığın hüküm sürdüğü yerlere girerler. Görevleri; IŞİD tarafından infaz edilecek olan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak ve bölgeden çıkarmak. Askerliğin doğasını ve savaşın merhametsizliğini inceleyen filmde, Oğuz ve Bekir'in altı sene süresince Bordo Bereli olmak için eğitimlerini, ve dahil oldukları tim "Fırtına Getiren"in diğer mensuplarının efkarlı öykülerine şahit oluyoruz. Masum çığlıkların yankılandığı topraklarda, felaket ve destan arasındaki çizgide, 7 bordo bereli ölümle dans ediyor.

DAĞ 2 FRAGMAN

DAĞ 2 OYUNCU KADROSU

Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Armağan Oğuz, Bedri Akın

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