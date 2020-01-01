David Grundman neden öldü? 1982 yılında ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan sorunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında sorulan "1982'de David Grundman eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur" sorusunun cevabı nedir?

1982'de David Grundman eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?

A) Kaktüs

B) Palmiye

C) Muz Ağacı

D) Bambu

Sorunun cevabı ise A: Kaktüs

1982 yılında içkili olarak rastgele ateş eden Grundman, eğlence olsun diye 8 metrelik bir kaktüse ateş etmiş, ve kaktüsten kopan bir parçanın altında can vermiştir.





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