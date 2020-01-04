Deccal 2 hikayesi ve oyuncu kadrosu... Deccal 2 fragman izle... Deccal 2 hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

Bu gece 03:00'de Star TV'de ekranlara gelecek olan Deccal 2 filmini türk korku filmidir. 2017 yapımlı korku filmi, izleyicilerden beğeni toplamıştı.

Tüm dünyayı kötülüğe ve felaketlere sürükleyecek olan kehanetin temeli olan bebek 6.6.2016’da doğmuştur. Bebeğin annesi olan Duygu olanlara dayanamayarak intihar etmiştir ancak bebeği koruyan şeytani tarikat yılmamıştır. Kehanetin devam edebilmesi için Venüs tutulmasının olduğu gece annesiyle aynı kandan bir kadın tarafından emzirmek çocuğun kehaneti gerçekleştirmesi için yeterlidir. Bu yüzden Duygu’nun kardeşi Öznur şeytani güçlerin gözetimine alınmıştır. Bu ayinin önüne geçmek isteyen Türk ve Avrupalı gizli teşkilatlar bebeği aramaktadırlar ancak bebek çocukları olmayan bir çifte evlatlık verilmiştir. Şeytani tarikatların gözlediği bebek geldiği eve de lanetini getirecektir...

2015 yılının yaz aylarında seyircisiyle buluşan ve yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği Deccal korku filminin devamı niteliğindeki yapım yine iddialı bir korku-gerilim hikayesi.

DECCAL 2 OYUNCU KADROSU

Emel Karaköse, Aysan Sümercan, Murat Prosçiler, Burak Sarımola, Gülay Hayır, Volkan Cal, Arzu Budak, Toygun Ateş

DECCAL 2 FRAGMAN

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