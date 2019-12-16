Demet Akalın ve sürpriz konuklar bu akşam MasterChef'te! Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan, Buse Tektaş

Bu akşam 68. bölümüyle Tv8'de ekranlara gelecek olan MasterChef sürpriz konuklarıyla seyircilerine eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Hafta içi her akşam ekranlara gelen MasterChef'e bu akşam Demet Akalın, Okan Kurt ve Alişan, Buse Tektaş çifti konuk olarak katılacak.

Yayınlanan fragmanda yarışmacılara sürpriz yapan konuklar, yarışmacıları şoka uğratıyor. İki rakip çift takımlar olarak birbirlerine üstünlük kurmaya çalışırken yeteneklerini de gösterecekler.

Demet Akalın, yarışma anında çekilen bir fotoğrafını Twitter üzerinden paylaşarak "Akşamı bekleyin" yazdı.

68. BÖLÜM FRAGMAN

ulusal.com.tr