Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan ile Bir Demet Tiyatro nostaljisi

Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler dün gece yılbaşı özel bölümüyle ekranlardaydı. Bir Demet Tiyatro sevenlerine sürpriz yapan Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ'ı konuk alarak, Bir Demet Tiyatro nostaljisi yaşattı. Demet Akbağ oyun sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle devam ediyor.

İşte o sahneler...









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