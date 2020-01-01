Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan ile Bir Demet Tiyatro nostaljisi
Dün gece Çok Güzel Hareketler Yılbaşı Özel programı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın koordine ettiği programda Demet Akbağ konuk oyuncu olarak katıldı. Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro'yu canlandıran Akbağ, seyircilere duygusal anlar yaşattı.
MEDYA 01.01.2020, 15:51
Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler dün gece yılbaşı özel bölümüyle ekranlardaydı. Bir Demet Tiyatro sevenlerine sürpriz yapan Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ'ı konuk alarak, Bir Demet Tiyatro nostaljisi yaşattı. Demet Akbağ oyun sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle devam ediyor.
İşte o sahneler...
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