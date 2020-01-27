Demir uçurumun kenarında! Bir Zamanlar Çukurova 52. bölümde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her perşembe ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam; Leyla Bebek’e hoşgeldin diyenlerle adeta dolup taşan konak, aynı anda yangın ve Adnan sesleriyle doldu! Bahçenin arka tarafında ahırlarda yangın olduğu haberi ile Adnan’ın ortada olmadığı ve ahırlara girdiği haberi aynı anda duyuldu! Züleyha’nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır. Adnan yangından kurtulur.

Elden ele taşınan kovalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir yandan da itfaiye beklenmektedir. Yamanlar, alevlerle boğuşurken, Müjgan da oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemektedir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla arar. Ancak ağlamaktan konuşamaz. Yılmaz ve Fekeli, can havliyle hastaneye gelirler. Sonunda Müjgan ve Yılmaz'ın bebeği hayata tutunur.

Gaffur, çiftlikte iş yapar gibi görünüp, geceleri de Hatip Ağa’ya borcunu ödemeye devam eder. Ancak davranışlarındaki tuhaflıklar o kadar artacaktır ki, önce Saniye peşine düşer. Ardından da Hünkar Hanım bir kez daha ayağını denk alması için Gaffur’u uyarır.

Depolarına yığdığı bakliyata bir çözüm bulmaya çalışan Demir, bir yandan da yeni yatırımlar yaparak büyümenin peşindedir. Önemli bir toplantısına başlamak üzereyken masaya gelen Yılmaz’dan duydukları ile dili tutulur! Yılmaz adeta savaş baltasını topraktan çıkarmıştır! Demir de Hünkar da gafil avlanmışlardır!

Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Behice, Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu bilir ve Hünkar'ı alttan alta tehdit eder. Bunun üzerine Hünkar tehditi kaldıramaz ve Fekeli'ye gider. Büyük sırrını aşkına anlatan Hünkar, Fekeli'nin bu ağır yükle kalp krizi geçirmesine sebep olur. Aynı zamanda Demir bir uçurumun kenarında arabanın dengesiyle yaşamla ölüm arasında mücadele vermektedir.

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