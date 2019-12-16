Didem Arslan Yılmaz'dan Zafer Arapkirli'ye sert yanıt

Didem Arslan Yılmaz'dan, sosyal medyadan kendisine "yandaş" diyen ve peş peşe ağır ithamlarda bulunan Zafer Arapkirli'ye "Vaktiyle Habertürk'ten A Haber'e koşarak giden siz değil miydiniz ? Şimdi bize yandaş muamelesi çekmeyin, ayıp oluyor. Siz anladınız." dedi

Didem Arslan Yılmaz, Arapkirli'nin kendisini etiketleyip "YAZIKLAR OLSUN @arslandidemEthem Sancak’ın ve yandaş yalaka bir gazetecinin, Habertürk yayınına cevap için bağlanan CHP Grup Başkanvekilini (bağırarak) susturmalarına izin verdiğin için. Bu yayınınız, TV tarihinin yüz karasıdır. Sana bu işleri böyle mi öğrettik?" sözlerine canlı yayında tepki gösterdi.

Didem Arslan, "Birincisi ben bu işi Zafer Arapkirli sizden öğrenmedim. İkincisi korkmuyorum. Üçüncüsü biz Engin Özkoç'a Ethem Sancak'la beraber yayın davetinde bulunduk, sayın Özkoç Ethem Sancak'la beraber bu yayına katılmayacağını söyledi." dedi.

Arslan, "Ve bütün cevap hakkını da kullandı.Siz de televizyonculuk yaptınız belki biliyorsunuzdur. Tartışma oldu, tartışma sırasında bazı sözler yarım kalmış olabilir ama ben bu işi Zafer Arapkirli sizden öğrenmedim, öğrenmek de istemem." ifadelerini kullandı.

Arslan, "Bu ifadelere baktığınız da bunu da belirteyim. Gazeteci adam böyle tweet atmaz. Hangi hıncınız var bilmiyorum ama önce bir oturun külahı önünüze koyun, düşünün ondan sonra tweet atın tamam. Teşekkürler." dedi.

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