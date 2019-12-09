Doğan Şener hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, usta gazeteci Doğan Şener'in hayatını kaybettiğini açıkladı

Doğan Şener’in cenazesi 10 Aralık 2019 Salı günü Moda Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Kartal Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Onur Akay'ın yazısı şöyle;

Efsane müzik aşığı gazeteci Doğan Şener’i bugün sabaha karşı kaybettik.

Türk pop müziği tarihine altın harflerle yazılmıştır ve pop müzik sanatçılarında büyük emeği vardır. Mekânı cennet olsun inşallah.

Doğan Şener Kimdir?

Doğan Şener, 8 Ocak 1937 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya geldi. Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı'nda okudu. Çok genç yaşta Milliyet Gazetesi’nin magazin müdürü oldu. Milliyet'in Pazar ekinde Müzik Kulübü'nü hazırlamaya başladı ve daha sonra Hey Dergisi’ni kurdu. Bir döneme damga vuran Hey Dergisi’nin efsane genel yayın yönetmeni olarak anıldı.