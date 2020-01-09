Doğduğun Ev Kaderindir 1. bölüm izle... Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanı izle... Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde kimler oynuyor?

TV8'de ekrana gelen, yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu yazdığı ve başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir’in yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir'in ilk bölümü yayınlandı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 1. BÖLÜM İZLE

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. BÖLÜM FRAGMAN

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

Çocukluğunda büyük travmalar yaşayan Zeynep'in evlatlık büyüdüğü evden, öz annesinin yanına geçişini ve bu süreçte tanıştığı Mehdi ile yaşayacağı büyük aşk konu edilecek.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Zuhal Gencer, Nurşim Demir, Senan Kara, Sultan Köroğlu Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kumral, Mehmet Korhan Fırat, Helin Kandemir, Naz Göktan, Elif Sönmez, Kayra Zabcı, Cengiz Aydoğan, İncinur Sevimli, Emir Talha