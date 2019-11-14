Dünya basını görüşmeyi böyle gördü

Merakla beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peki uluslararası basın görüşmeyi nasıl gördü?

ABD'li yayın kuruluşu CNN İnternational Erdoğan-Trump görüşmesi hakkındaki haberinde "Trump, Türkiye'yi kendisine yakın tutmanın önemini açıkça kavradı ki Türkiye müttefik olarak en büyük ikinci orduya ve anahtar bir coğrafyaya sahip" ifadelerini kullandı.

Rus haber ajansı Ria Novosti'nin haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Donald Trump'a saygısız mektubunu geri verdi" denildi. Ria Novosti, Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kürtlerle iyi ilişkilere sahip olduğunu belirttiğini yazdı.

İran Fars Haber Ajansı görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüğünü belirtti. Haberde Trump'ın Erdoğan'a teşekkür ettiğine ve Trump'ın Erdoğan için "ben onun taraftarlarındanım" dediğine yer verildi.

İngiliz The İndependant gazetesi görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine yorumladı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin desteklediği PKK/PYD-YPG'nin terörist olduğunu açıkladığını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın mektubunu iade ettiğini bilgisine yer verdi.

İngiliz Financial times, Trump'ın "Erdoğan'ın büyük bir hayranıyım" sözlerine haberinde yer verdi. Trump'ın Ankara'nın askeri gücünden övgüyle bahsettiği kaydedildi. Haberde Temsilciler Meclisi kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirildiği ifade edildi.

Alman Die Welt gazetesi Erdoğan-Trump görüşmesini okuyucularına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK/PYD-YPG'nin terör örgütüdür" sözleriyle duyurdu.

Erdoğan'ın Trump'a skandal mektubunu iade ettiğine de yer verilen haberde, "Erdoğan mektubu iade etti, Trump ise bu konuda dün kendisinin hiç de alışık olmadığı bir şeyi yaptı: Sustu" denildi.

Alman yayın organı Der Spiegel'in haberinde "ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile yaşanan ihtilafın tam ortasında mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisini net bir şekilde övdü" denildi.

Alman Bild Gazetesi, Beyaz Saray'daki görüşmeyi, "Erdoğan ile Trump'ın ortak düşmanları AB" şeklinde yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın AB ve NATO hakkındaki açıklamalarına yer veren gazete, görüşmeyi hedef aldı.

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