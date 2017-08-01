İzmir Marşı'na küfrettiği videodan sonra büyük tepki çeken 'Ganyotçu' lakaplı Ebubekir Öztürk rol alacağı filmin kadrosundan çıkartıldı.

İzmir Marşı'na küfrettiği videodan sonra büyük tepki çeken oyuncu Ebubekir Öztürk rol aldığı diziden kovulmuştu. Özür dileyen Öztürk'e bir darbe de rol alacağı 'Frankestein Canavar Gibi' filminin yapımcısından geldi. Öztürk, filmin kadrosundan çıkartıldı.



DİZİDEN ATILMIŞTI



'Kolpaçino' film serisinde canlandırdığı 'Ganyotçu' karakteriyle ünlenen Ebubekir Öztürk, İzmir Marşı'na küfrettiği görüntülerin ardından 'Kapı Ağası'nı oynadığı TRT'nin 'Payitaht Abdülhamit' adlı dizisinden atılmıştı.



FİLMDEN DE ATILDI



Medyatava'nın haberine göre Empati Yapım'ın çekeceği 'Frankestein Canavar Gibi' filmindeki ana karakterlerinden biri için teklif alan Ebubekir Öztürk, önce 140 bin TL gibi yüksek bir ücret talebinde bulundu sonrasında daha düşük bir paraya anlaşmaya karar verdi. Ancak son anda küfürlü videosu ortaya çıkınca yapımcı Ebubekir Öztürk'ü oynatmaktan vazgeçti.