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Ekşi Elmalar filminin konusu nedir? Ekşi Elmalar filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Yılmaz Erdoğan...

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle can buluyor. Güçlü oyuncu kadrosu olan film, sert bir baba ve kızlarının köydeki yaşamlarını konu alıyor. 

MEDYA 11.01.2020, 12:45 11.01.2020, 12:45
Ekşi Elmalar filminin konusu nedir? Ekşi Elmalar filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Yılmaz Erdoğan...

Yılmaz Erdoğan Vizontele’den 15 yıl sonra Vizontele tadında bir filmle izleyici karşısına çıkıyor ve Anadolu insanının yürek burkan hikayesini, mizah ve gerçekçilikle harmanlıyor… Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ve birbirinden güzel kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin 1970’li yılların sonunda Hakkari’de muhteşem bir elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikaye 90’lı yılların sonunda Antalya’da son buluyor. 

EKŞİ ELMALAR FRAGMAN

EKŞİ ELMALAR OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan, Songül Öden, Farah Zeynep Abdullah,  Şükran Ovalı, Devrim Yakut, Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk, Cezmi Baskın


ulusal.com.tr

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