Elif Emre'ye olan aşkını haykırıyor! Beni Bırakma 364. son bölüm izle... 9 Ocak Perşembe son bölüm

Hafta İçi her gün yayınlanan dizide dün; Elif, köşeye sıkıştıkça Emre'ye olan aşkını haykırır fakat; Elif başkasıyla evlidir...

BENİ BIRAKMA DİZİSİ 364. BÖLÜM İZLE

BENİ BIRAKMA DİZİSİNİN KONUSU

Aile olmanın, sadakatin, aşk ve ihanetin tekrar sınandığı günlük dizi Beni Bırakma, genç oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Sayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biridir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şeydir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofraya oturulur. Ailenin büyük oğlu Tarık, tıpkı babası gibi bir delikanlıdır ve işleri devralmış durumdadır. Sıla'ya aşık olmasıyla birlikte hayatı değişir. Ailenin küçük ve uçarı oğlu Emre ise tıp doktorudur. Onun hayatı da Zeynep'e olan aşkıyla yepyeni bir yola girer. Bu aşk ile pandoranın kutusu açılır. Arzu şiddetle bu aşka karşı çıkar, Emre ise annesine karşı çıkarken aileyi sürüklediği kaosun farkında bile değildir. Hepsi, aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanacaklardır. Bu sınavdan ise ancak dürüst olanlar alnının akıyla çıkabilecektir: Hem kendine, hem hayata karşı dürüst olanlar.

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