Eltilerin Savaşı vizyona giriyor! Eltilerin Savaşı filminin konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncu kadrosu...

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Sosyal medyaya olan düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın hayatına odaklanılan filmde, eltilerin evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar anlatılıyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor.



ELTİLERİN SAVAŞI FRAGMAN





OYUNCU KADROSU

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu



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