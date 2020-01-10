Emir, Adem Hoca'yı kıskanıyor! Yemin dizisi 159. son bölümün tamamını izle... Yemin dizisi 160. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisi dün 159. bölümüyle seyirciyle buluştu. Yemin dizisi 159. bölüm izle... Yemin yeni bölüm 160. bölüm izle... Reyhan ve Emir'in arası okul yüzünden bozulacak mı?
MEDYA 10.01.2020, 09:32
Dün yayınlanan Yemin dizisinde, Cemre polise ifade vermeye hazırlanır. Cavidan Cemre’nin kendisini yakmasından korkar. Reyhan’ın okul heyecanını keyifle izleyen Emir bir an olsun karısını yalnız bırakmak istemez. Türlü bahanelerle Reyhan’ın yanında biten Emir karısını kıskandığını söyleyemez. Emir bu duygusu ile baş edebilecek mi? Diğer taraftan Cemre, polislere vereceği ifadede hem kendini hem Cavidan’ı mı yakmayı planlar. Kemal’in yazdığı mektubu okuyan Narin mektubu, Hızır'ın yazdığını düşünür.
YEMİN 159. BÖLÜM İZLE
YEMİN 160. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ulusal.com.tr
6°
açık
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