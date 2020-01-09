Emir, Reyhan'ı kıskanıyor! Yemin 158. son bölüm izle... Yemin 159. bölüm fragman yayınlandı! Yeni bölümde Cavidan'ın oyunu ortaya çıkıyor...
Dün 158. bölümü ile ekran karşısına çıkan Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Emir, Reyhan'ı yeni arkadaşlarından ve hocasından kıskanır... Yemin 158. son bölüm izle... Yemin 159. bölüm fragman izle...
MEDYA 09.01.2020, 10:09
Bugün Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan Yemin dizisinde Cavidan'ın oyunları gün yüzüne çıkıyor... Yemin dizisinde bugün Cemre polise ifade vermeye hazırlanır. Cavidan Cemre’nin kendisini yakmasından korkar. Reyhan’ın okul heyecanını keyifle izleyen Emir bir an olsun karısını yalnız bırakmak istemez. Türlü bahanelerle Reyhan’ın yanında biten Emir karısını kıskandığını söyleyemez. Emir bu duygusu ile baş edebilecek mi? Diğer taraftan Cemre, polislere vereceği ifadede hem kendini hem Cavidan’ı yakmayı planlar. Kemal’in yazdığı mektubu okuyan Narin beklenmedik bir tepki verir. Mektubu Hızır’ın yazdığını düşünen Narin mektubun gerçek sahibini öğrenebilecek midir?
YEMİN 159. BÖLÜM FRAGMAN
YEMİN 158. BÖLÜM İZLE
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