banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Emir, Reyhan'ın hocası oluyor! Yemin dizisi 160. son bölüm izle... Yemin 161. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Dün akşam yayınlanan Yemin dizisinde neler oldu? Yemin dizisi yeni bölüm fragmanı izle... Yemin dizisi 160. son bölüm izle...

MEDYA 11.01.2020, 11:05
Emir, Reyhan'ın hocası oluyor! Yemin dizisi 160. son bölüm izle... Yemin 161. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesini anlatan Yemin dizisi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. 

Yemin dizisinin dün akşam yayınlanan 160. bölümünde; Cemre’nin ifadesinde Cavidan’ın da ismini vermesi Emir’de şok etkisi yaratır. Cavidan bu defa paçasını nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Emir’in kıskançlığı körüklenirken, Reyhan’ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Mektupların karışmasından sonra Kemal bir karara varır fakat Narin’in geçmişi bunun önüne geçer. 

YEMİN 160. BÖLÜM İZLE

YEMİN 161. YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

ulusal.com.tr

#yemin emir #yemin reyhan #yemin son bölüm izle #yemin 160. bölüm izle #yemin 161. fragman
Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P