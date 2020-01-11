Emir, Reyhan'ın hocası oluyor! Yemin dizisi 160. son bölüm izle... Yemin 161. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesini anlatan Yemin dizisi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor.

Yemin dizisinin dün akşam yayınlanan 160. bölümünde; Cemre’nin ifadesinde Cavidan’ın da ismini vermesi Emir’de şok etkisi yaratır. Cavidan bu defa paçasını nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Emir’in kıskançlığı körüklenirken, Reyhan’ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Mektupların karışmasından sonra Kemal bir karara varır fakat Narin’in geçmişi bunun önüne geçer.

YEMİN 160. BÖLÜM İZLE

YEMİN 161. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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