Emir ve Reyhan evlenmeyi başaracak mı? Yemin dizisi 151. bölüm neler olacak? Yemin 150. bölüm izle
Bugün 151. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Yemin'de neler yaşanacak? 151. bölüm fragman izle... 150. bölüm izle
MEDYA 30.12.2019, 13:42
Hafta içi her akşam saat 20.00'da Kanal 7'de ekrana gelen dizide bu akşam neler olacak?
Yemin dizisinde bugün Emir ve Reyhan teknede mahsur kalır. Her şeye rağmen evlenmek isteyen Emir ne yapacak?
Teknede mahsur kalan Emir ve Reyhan kendi düğünlerine yetişmenin yolunu ararlar. Emir bu düğünü yapmaya kararlıdır. Beklenmedik bir misafir, Kemal ve Narin’in kaçtıkları duyguları açığa çıkaracaktır.
151. BÖLÜM FRAGMAN
150. BÖLÜM İZLE
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