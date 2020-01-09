Emre ve Elif gerçeği öğrenecek mi? Beni Bırakma 363. yeni bölüm izle... Beni Bırakma 8 Ocak Çarşamba son bölüm izle...

ATV'nin sevilen dizisi Beni Bırakma'da dün heyecanlı bir bölüm yaşandı. Emre ve Elif gerçeklerin peşinden giderken amaçlarına ulaşabilecekler mi?

BENİ BIRAKMA 363. BÖLÜM İZLE(8 OCAK ÇARŞAMBA)

BENİ BIRAKMA KONUSU

Sayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biridir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şeydir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofraya oturulur. Ailenin büyük oğlu Tarık, tıpkı babası gibi bir delikanlıdır ve işleri devralmış durumdadır. Sıla'ya aşık olmasıyla birlikte hayatı değişir. Ailenin küçük ve uçarı oğlu Emre ise tıp doktorudur. Onun hayatı da Zeynep'e olan aşkıyla yepyeni bir yola girer. Bu aşk ile pandoranın kutusu açılır. Arzu şiddetle bu aşka karşı çıkar, Emre ise annesine karşı çıkarken aileyi sürüklediği kaosun farkında bile değildir. Hepsi, aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanacaklardır. Bu sınavdan ise ancak dürüst olanlar alnının akıyla çıkabilecektir: Hem kendine, hem hayata karşı dürüst olanlar.

BENİ BIRAKMA OYUNCU KADROSU

Oyuncular; Sude Doğar, Emrah Akduman, Esengül Aypek, Özlem Önemli, Berkay Veli, Çağla Çukurova, Keiko Belir Yarar, Kaan Yalçın, Özlem Boyacı, Mithat Erdemli, Şebnem Gürsoy, Tuğçe Özbey, Gonca yakut