Enis Arıkan geliyor! Yasak Elma 65. bölümde neler oldu? Yasak Elma 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma dün akşam yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Entrikaların döndüğü dizide Leyla'nın hiç de hafife alınmaması gerektiğini dost düşman gördü.Yıldız, Leyla'ya tuzak kurup Halit'ten uzaklaştırmak için Nadir'den yardım istesede olaylar hiç ummadığı bir yere gider. Leyla'nın, Halit'in güvenini kazanmak için attığı son adım güvenden öteye geçip Halit'in kalbini de fetheder. Leyla ve Halit artık birliktedir. Yıldız'ın ise bundan haberi olmaz. Halit, şirket kurtarma bahanesiyle sevgilisinin yanından ayrılmaz.

Bu arada Halit ve eski eşi Zerrin, Lila ve Yiğit'in ilişkileri için bir araya gelir. Yiğit'le Lila'nın ilişkisini bitirmek isteyen Halit'e herkes engel olmaya çalışır fakat aldığı hakaretler dolayısıyla Yiğit'in gururu kırılır.

Yasak Elma'nın önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümünde; Halit'in kadın zaafı ise kendi sonunun gelmesine neden olacak... Yıldız, bu sefer Halit'i affedecek mi? Ender, bu işin peşini bırakmayıp Leyla'yı takip ettirir fakat gerçek böyle gün yüzüne çıkacaktır. Halit, Leyla'ya ev açmış ve herkesten gizlemiştir. Enis Arıkan'ın konuk olarak katılacağı yeni bölümde Yıldız onu Zehra'ya karşı açtığı YouTube hesabına konuk olarak davet eder. Arıkan'ı tanıtırken seçtiği sıfatlar ise Arıkan'ın dikkatinden kaçmaz.

YASAK ELMA 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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