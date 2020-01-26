Enver, Şirin'i tutuklatıyor! Kadın dizisinde finale geri sayım... Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Salı günlerinin rekortmen dizisi Kadın'da dün; Bahar'ın değişimi herkesin gözüne çarpar. Kendine bakmaya başlayan ve Arif'e daha çok ilgi göstermeye başlayan Bahar'a karşılık gecikmez. Raif ise Ceyda'ya evlilik teklif eder...

Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde; Şirin ablasına yaptığı kötülüklerin cezasını bulur. Psikolojik rahatsızlıkları daha da ilerleyen Şirin, babasının Sarp'ı öldürüp öldürmediğini sorunca açık açık öldürdüğünü söyler. Elleriyle işlediği cinayeti masum gören Şirin, babasının onu anladığını düşünür fakat babası Enver, duydukları karşısında içi kan ağlasa da polise gider. Şirin sonunda tutuklanır.



KADIN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Özge Özpirinçci,Seray Kaya,Feyyaz Duman,Gökçe Eyüboğlu,Ahmet Rıfat Şungar,Tuğçe Altuğ,Fatma Hümeyra Akbay,Pınar Çağlar Gençtürk,Kübra Süzgün,Ali Semi Sefil,Şerif Erol

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