Ercan kayboldu! Kalk Gidelim dizisi 91. bölümde bu akşam neler yaşanacak? Fragman yayınlandı! 90. bölüm özeti... 

TRT 1'in sevilen komedi dizisi Kalk Gidelim bu akşam 91. bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Kerem Kupacı, Ayça Varlıer gibi ünlü isimler paylaşıyor.

90. BÖLÜM ÖZET

Mustafa Ali ve Nurcan, Nurhatçe konusunda Sevda ve Seyfettin ile yüzleşiyor. Mustafa Ali, Seyfettin’e bu sırrı kendisiyle paylaşmadığı için küsmüştür. Nurcan’ın ise Sevda’ya yaklaşımı başka olacaktır. İki elti kardeşleri bir araya getirmenin yollarını arayacaklardır.

Diğer yandan Şerif, köyün gençlerinden Behice’nin gönlünü almak için yardım ister. Kızlar bu mevzuyu erkeklerin romantik olmamasına bağlar, ve erkekler romantizm yarışına girerek hem Behice’yi Şerif’le barıştırmanın hem de eşlerine romantik olduklarını ispatlamanın yollarını ararlar. Şerif’in babası Samet, Behice’yi çok sevmiştir ve kesinlikle gönlünün alınmasından yanadır.

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Meryem, Ercan’a çocuk isteğini söyledikten sonra Ercan ortadan kaybolmuştur. Ercan hem köydedir, hem de yoktur.

91. BÖLÜM 1. FRAGMAN





92. BÖLÜM 2. FRAGMAN

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