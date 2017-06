ABD'de birçok önemli davaya bakan ve geçtiğimiz Mart ayında Donald Trump tarafından görevden alınan eski New York Başsavcısı Preet Bharara, kariyerine medya sektöründe devam etmeye hazırlanıyor

Geçtiğimiz Mart ayında Başkan Donald Trump tarafından görevden alınan eski New York Başsavcısı Preet Bharara, kariyerine medya sektöründe devam etmeye hazırlanıyor.



New York Times'a konuşan Bharara, bir podcast yayınlamaya başladığını, kitap yazdığını, kardeşi Vinit'in Some Spider adlı medya şirketinde hukuki konularda yazı yazacağını ve medya konferanslarının planlamasını yapacağını belirtti.



Kardeşinin medya şirketi Some Spider'da başkan yardımcısı olarak görev yapacak olan 48 yaşındaki Bharara, "Cafe Con" adını verdiği yeni medya konferanslarını düzenleyerek haber ve eğlence konularında yazılar yazacak.







"ABD'nin en güçlü federal savcısı" olarak görülen Bharara, ayrıca savcılık döneminde sık sık kullandığı "Stay Tuned" (Takipte Kalın) kalıbıyla bir program hazırlayacak.



"Daha önce sahip olduğum yetkilere artık sahip değilim" şeklinde konuşan Bharara, medya sektöründe de adalet konusunu işlemeye devam edeceğini ve insanları hesap verebilir tutmayı amaçladığını da sözlerine ekledi. /Habertürk